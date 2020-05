В чемпионате Фарер футболист оформил покер за 14 минут

В матче третьего тура чемпионата Фарерских островов нападающий клуба «ХБ Торсхавн»оформил покер в течение 14 минут.

«ХБ Торсхавн» одержал разгромную выездную победу над «АБ Аргир» — 5:0. Юстинуссен стал главным героем, отличившись на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах матча, также он сделал ассист в эпизоде с пятым голом.

Примечательно, что он забил три гола со штрафных ударов.

Стоит отметить, что «ХБ Торсхавн» с 16-й минуты играл в меньшинстве, но это не помешало клубу добыть уверенную победу.

Un football aux Îles Féroé 🇫🇴 souvent décrié et moqué, mais où la pratique du football se développe et qu'il ne faudra pas sous-estimé à l'avenir.

Et Adrian Justinussen (1998) pourrait être un acteur fort, lui le roi des coup-francs ! Quadruplé et passe décisive en une mi-temps : pic.twitter.com/oYHDx3CZ4N