Фавр: К сожалению, сейчас Гетце не вписывается в нашу схему игры

Главный тренер дортмундскойрассказал журналистам о том, почему полузащитникне выходит на поле.

«Сейчас мы играем по схеме 3-4-3, и Марио, к сожалению, в неё не вписывается. Нужно признавать правду. Конечно, он может сыграть справа или слева на фланге. Нам предстоит ещё много матчей, поэтому мы должны рассчитывать на каждого футболиста.

Брандт, к примеру, может играть на разных позициях в разных схемах. Это демонстрирует его высокий уровень. Игра по схеме 4-3-3 — это не то же самое, что при 3-4-3, но он отлично справляется. Юлиан действовал как нападающий, когда мы играли с пражской "Славией" в Лиге чемпионов. Мне это нравится, потому что такие игроки дают тренеру множество возможностей», — приводит слова специалиста Goal.com. 0