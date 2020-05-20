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    Известен полный календарь на остаток сезона Бундеслиги

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    Немецкая футбольная бундеслига опубликовала календарь на остаток сезона чемпионата Германии.

    «Бавария» — «Лейпциг»
    «Бавария» — «Лейпциг»

    Сообщается, что последний 34 тур состоится 27 июня. 33 тур чемпионата пройдет 20 июня. Время старта всех поединков 16:30 по мск.

    Для 30 тура выделили несколько игровых дней. Так поединки разобьют на 5, 6 и 7 июня. Также отметим, что 3 июня «Вердер» сыграет с «Айнтрахтом» в рамках отложенного матча 24 тура Бундеслиги.

    Напомним, что 16 мая состоялись матчи 26 тура Бундеслиги. По итогам прошедшего уик-энда «Бавария» сохраняет лидерство и отрыв от дортмундской «Боруссии». 0

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