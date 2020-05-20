Известен полный календарь на остаток сезона Бундеслиги

Немецкая футбольная бундеслига опубликовала календарь на остаток сезона чемпионата Германии.

Сообщается, что последний 34 тур состоится 27 июня. 33 тур чемпионата пройдет 20 июня. Время старта всех поединков 16:30 по мск.

Для 30 тура выделили несколько игровых дней. Так поединки разобьют на 5, 6 и 7 июня. Также отметим, что 3 июня «Вердер» сыграет с «Айнтрахтом» в рамках отложенного матча 24 тура Бундеслиги.

Напомним, что 16 мая состоялись матчи 26 тура Бундеслиги. По итогам прошедшего уик-энда «Бавария» сохраняет лидерство и отрыв от дортмундской «Боруссии». 0