Защитник «Барселоны» может перейти в «Реал»

18-летний нидерландский защитникможет продолжить карьеру в мадридском, сообщает Voetbal International.

Также на Мбуямбу претендуют «Ювентус» и «Интер», но лучшее предложение имеется от «Челси».

«Почти все большие клубы спрашивали о Ксавье. "Реал" — в их числе, они серьезно относятся к своей молодежной команде, но это будет сложная сделка. "Ювентус" и "Интер" тоже заинтересованы, но лучшее предложение у Челси», — сказал агент.

«Барселона» подписала Мбуямбу в августе 2019 года, пригласив его из нидерландского клуба «МВВ Маастрихт». В текущем сезоне защитник принял участие в трех матчах Юношеской лиги УЕФА за молодежный состав каталонцев. 0