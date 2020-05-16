Кьеллини: То, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ, — гениально

Капитан «Ювентуса» Джорджио Кьеллини высказал мнение о защитнике «Реала» Серхио Рамосе, вспомнив эпизод, который произошел в финале Лиги чемпионов-2017/18 между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1).

Напомним, на 30-й минуте после единоборства с Рамосом Мохамед Салах получил травму плеча и был заменен. Из-за повреждения египтянин пропустил первый матч своей сборной на чемпионате мира 2018 года.

«Рамос — лучший защитник в мире. Говорят, он импульсивный игрок, а не тактик, и "Реал" пропускает по 8-10 голов каждый сезон из-за его ошибок.

Говорят, что он крайне техничен и спокойно может быть даже нападающим, что является полной противоположностью мне.

Однако у него есть две характеристики, которых почти никто не имеет. Серхио умеет играть ключевую роль в больших матчах и способен нанести травму просто с какой-то невероятной хитростью.

То, как он травмировал Салаха в финале ЛЧ, — гениально. Он всегда говорил, что это не было специально, зная, что в 9 из 10 случаев падая именно так, не отпуская руку соперника, он ее сломает», — написал Кьеллини в своей автобиографии, корорую цитирует Football Italia.

Капитан «Ювентуса» зашел так далеко, что сказал, что другие защитники «Реала» выглядели как «школьники» без испанца.

«Сила, которую он передает через свое присутствие, невероятна. Без Рамоса некоторые чемпионы, такие как Варан, Карвахал и Марсело, кажутся школьниками. Они внезапно регрессируют.

"Реал" Мадрид стал беззащитной командой. С ним на "Бернабеу" вы можете быть уверены, что испанцы не проиграли бы "Аяксу", пропустив три мяча. Я бы поставил на это деньги», — заявил Кьеллини. 0