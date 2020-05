«Бавария» не будет выкупать Перишича у «Интера»

решила не использовать опцию выкупа полузащитника, права на которого принадлежат

Мюнхенцы сочли цену в 20 миллионов евро, запрашиваемую миланцами, слишком высокой, но готовы возобновить переговоры, если снизится стоимость игрока, сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, Перишич перебрался в «Баварию» в начале сезона и принял участие в 22 матчах, в которых забил пять мячей и сделал восемь голевых передач.

#BayernMunich have decided not to use the option to buy for Ivan #Perisic. Too much the €20M agreed last summer with #Inter. In the next weeks new contacts still possible: Bayern could keep him only if the price gets lower. #transfers