«Барселона» близка к соглашению с «Интером» по трансферу Мартинеса

Нападающийлетом может перейти в, сообщает Football Espana.

Как отмечает источник, клубы близки к соглашению по трансферу 22-летнего аргентинца. Каталонцы готовы заплатить за него 60 миллионов евро и включить в сделку двоих игроков, имена которых не называются.

Напомним, что Мартинес отклонил предложение «Интера» о продлении контракта и намерен добиться перехода в «Барселону».

В текущем сезоне он провел 22 матча в Серии А, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2023 года. 0