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    «Барселона» близка к соглашению с «Интером» по трансферу Мартинеса

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    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес летом может перейти в «Барселону», сообщает Football Espana.

    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес

    Как отмечает источник, клубы близки к соглашению по трансферу 22-летнего аргентинца. Каталонцы готовы заплатить за него 60 миллионов евро и включить в сделку двоих игроков, имена которых не называются.

    Напомним, что Мартинес отклонил предложение «Интера» о продлении контракта и намерен добиться перехода в «Барселону».

    В текущем сезоне он провел 22 матча в Серии А, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2023 года. 0

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