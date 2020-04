Коутиньо перенес операцию на лодыжке

Полузащитникперенес операцию на лодыжке, сообщает пресс-служба «мюнхенцев».

По данным источника, операция прошла успешно. 27-летний полузащитник сможет приступить к реабилитации уже через две недели.

Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды. Игрок связан контрактом с «Барселоной». В этом сезоне он сыграл за немецкий клуб 32 матча, забив 9 голов и сделав 8 ассистов.

ℹ️ @Phil_Coutinho underwent surgery on his right ankle on Friday. The operation was successful and Coutinho will be able to begin his recovery programme in around 14 days. #ComeBackStronger, Philippe! pic.twitter.com/VgPParUOYK