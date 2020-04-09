«Бавария» близка к продлению контракта с Алькантарой

Полузащитникв ближайшее время продлит соглашение с клубом, утверждает Kicker.

Отмечается, что новый контракт будет действовать до июня 2023 года. Действующее соглашение игрока с мюнхенцами истекает летом 2021 года.

Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года. В текущем сезоне 28-летний испанец провел 32 матча в футболе «красных», в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, ранее «Бавария» объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером. Также мюнхенцы ведут переговоры с Мануэлем Нойером и Давидом Алабой. 0