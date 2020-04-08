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    Месси — девятый в списке самых дорогих игроков по версии Transfermarkt

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    Портал Transfermarkt обновил приблизительную стоимость футболистов в связи с пандемией коронавируса.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Первое место в рейтинге самых дорогих игроков по-прежнему занимает форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, чья стоимость упала до 180 миллионов евро.

    Вслед за ним идут хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и другой нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, которых оценили в 128 миллионов.

    Лидер «Барселоны» Лионель Месси занял девятое место. Его трансфер оценивается в 112 миллионов евро.

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на 46-м месте. Его цена — 60 миллионов евро.

    Самые дорогие игроки мира по версии Transfermarkt

    1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 180 млн евро
    2-3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 128 млн евро
    2-3. Неймар («ПСЖ») — 128 млн евро
    4-7. Садио Мане («Ливерпуль») — 120 млн евро
    4-7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 120 млн евро
    4-7. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 120 млн евро
    4-7. Кевин де Брейне («Манчестер Сити») — 120 млн евро
    8. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — 117 млн евро
    9. Лионель Месси («Барселона») — 112 млн евро
    10. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») — 99 млн евро
    ...
    46. Криштиану Роналду («Ювентус») — 60 млн евро. 0

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