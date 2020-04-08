Коноплянка: Хотелось бы, чтобы Черышев взял Ла Лигу

Полузащитникзаявил, что следит за игрой россиянина

«В Испании две команды, которые могут выиграть. За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл Ла Лигу, но все мы понимаем, что это 1%. Только если вернется в "Реал", победа будет возможна.

"Барселона" или "Реал"? Наверное, сейчас "Барселона". Хотя когда в Испании был Криштиану Роналду, немного интереснее была лига. Все согласны с этим», — цитирует Коноплянку Tribuna.com Украина со ссылкой на УАФ.

Отметим, что украинский футболист в Испании выступал за «Севилью», когда в ее тренерском штабе был Дмитрий Черышев, отец Дениса. 0