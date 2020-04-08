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    Коноплянка: Хотелось бы, чтобы Черышев взял Ла Лигу

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    Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка заявил, что следит за игрой россиянина Дениса Черышева в «Валенсии».

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «В Испании две команды, которые могут выиграть. За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл Ла Лигу, но все мы понимаем, что это 1%. Только если вернется в "Реал", победа будет возможна.

    "Барселона" или "Реал"? Наверное, сейчас "Барселона". Хотя когда в Испании был Криштиану Роналду, немного интереснее была лига. Все согласны с этим», — цитирует Коноплянку Tribuna.com Украина со ссылкой на УАФ.

    Отметим, что украинский футболист в Испании выступал за «Севилью», когда в ее тренерском штабе был Дмитрий Черышев, отец Дениса. 0

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