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    «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 120 млн евро

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    Туринский «Ювентус» может сделать трансферное предложение по нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну, сообщает Calciomercato.

    Харри Кейн
    Харри Кейн

    По данным источника, «шпоры» оценивают футболиста в 120 млн евро. При этом его заработная плата составляет 12 млн евро в год. Пока непонятно, согласятся ли «бьянконери» на такие расходы.

    Отношения форварда с клубом пока что не самые лучшие. Ранее были слухи о том, что он может покинуть «Тоттенхэм» из-за желания выигрывать трофеи, чего лондонский коллектив не может сделать.

    В 20 матчах АПЛ Кейн забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Зимой игрок травмировался и до сих пор восстанавливается. 0

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