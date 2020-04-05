«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 120 млн евро

Туринскийможет сделать трансферное предложение по нападающему, сообщает Calciomercato.

По данным источника, «шпоры» оценивают футболиста в 120 млн евро. При этом его заработная плата составляет 12 млн евро в год. Пока непонятно, согласятся ли «бьянконери» на такие расходы.

Отношения форварда с клубом пока что не самые лучшие. Ранее были слухи о том, что он может покинуть «Тоттенхэм» из-за желания выигрывать трофеи, чего лондонский коллектив не может сделать.

В 20 матчах АПЛ Кейн забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Зимой игрок травмировался и до сих пор восстанавливается. 0