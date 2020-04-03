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    «Рома» дважды попыталась выкупить футболиста «Арсенала»

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    «Рома» направила «Арсеналу» два официальных предложения относительно полноценной покупки полузащитника Генриха Мхитаряна. Об этом сообщает Daily Express.

    Генрих Мхитарян
    Генрих Мхитарян

    Аренда Мхитаряна в «Роме» заканчивается предстоящим летом, а сам клуб не имеет опции выкупа футболиста. Тем не менее руководство «джаллоросси» намеренно оставить игрока на «Стадио Олимпико».

    «Волки» подавали два запроса «канонирам» по поводу полноценного перехода Мхитаряна, на которые получили отказы. Предлагаемые суммы неизвестны. Однако известно, что «Арсенал» желает получить не меньше 18 млн евро. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 2021 года.

    Мхитарян присоединился к «Роме» летом 2019-го на правах аренды за 3 млн евро. За это время армянин отыграл 17 матчей в команде Пауло Фонсеки, отметившись 6 голами и 4 ассистами. 0

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