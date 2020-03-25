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    Айдамиров: Если ситуация не позволить играть, нужно обнулить чемпионат

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    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил вероятность возобновления РПЛ 24 апреля.

    Ахмед Айдамиров
    Ахмед Айдамиров

    «10 апреля мы, клубы РПЛ, собираемся, будем принимать какое-то решение. обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Пока чемпионат приостановлен до 10 апреля. В этот день мы примем решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет», — сказал Айдамиров.

    Он также выразил мнение, что если чемпионат не удастся закончить, его нужно обнулить:

    «Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о чем-то говорить, давайте дождемся 10 апреля, там будет какая-то ясность», — цитирует гендиректора ТАСС, 0

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