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    Ракитич: С тех пор, как мы съездили в Неаполь, я к этому готовился

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    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, как поддерживает себя в форме, находясь на карантине из-за эпидемии коронавируса.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    «Думаю, что я делаю сейчас намного больше, чем делал бы в тренировочном центре с моими товарищами по команде.

    Мне повезло иметь тренажерный зал дома, и моя жена увлекается спортом. Мы ходим туда каждый день», — приводит слова игрока El Mundo Deportivo .

    Ракитич рассказал, что «Барселона» разделила команду на несколько групп игроков и что каждой группе был назначен тренер, который контролирует работу игроков.

    «Я нахожусь в постоянном контакте с Антонио Гомесом, который посылает мне программу тренировок. Эта ситуация не стала неожиданностью для меня.

    С тех пор, как мы съездили играть в Неаполь, я к этому готовился. Я сказал доктору, что ситуация ухудшится», — сказал он. 0

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