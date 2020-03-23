Ракитич: С тех пор, как мы съездили в Неаполь, я к этому готовился

Полузащитник «Барселоны»рассказал, как поддерживает себя в форме, находясь на карантине из-за эпидемии коронавируса.

«Думаю, что я делаю сейчас намного больше, чем делал бы в тренировочном центре с моими товарищами по команде.

Мне повезло иметь тренажерный зал дома, и моя жена увлекается спортом. Мы ходим туда каждый день», — приводит слова игрока El Mundo Deportivo .

Ракитич рассказал, что «Барселона» разделила команду на несколько групп игроков и что каждой группе был назначен тренер, который контролирует работу игроков.

«Я нахожусь в постоянном контакте с Антонио Гомесом, который посылает мне программу тренировок. Эта ситуация не стала неожиданностью для меня.

С тех пор, как мы съездили играть в Неаполь, я к этому готовился. Я сказал доктору, что ситуация ухудшится», — сказал он. 0