Салах пожертвовал более одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Египте

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египтапожертвовал более одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом на своей родине.

«Салах пожертвовал 20 миллионов египетских фунтов (около 1,17 млн евро) на борьбу с коронавирусом. Это поступок истинного египтянина, ставшего одним из наиболее значимых символов спорта в своей стране», — написал в Twitter бывший министр спорта Египта Халед Абдулазиз.

На данный момент всего в Египте коронавирусом заразились 210 человек, из которых шесть умерло.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей. 0