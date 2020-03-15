Широков: «Спартак» был сильнее «Оренбурга» только в реализации моментов

Бывший полузащитник сборной Россииподелился впечатлениями от победынад(3:1) в 22-м туре РПЛ.

«По содержанию это был худший матч "Спартака" в весенней части сезона. Но они были острее в атаке. Эта игра не задалась, но на выручку пришел Максименко. Прошлый матч он, мягко говоря, не выручил, а тут все сделал, чтобы команда могла одержать победу.

Что касается отсутствия Зобнина, не думаю, что это сильно сказалось. Доменико Тедеско сказал, что были неподходящие условия к матчу, но также можно сказать, что мячи спущенные и что соперник играл агрессивнее.

Сегодня "Спартак" был сильнее только в реализации моментов, исполнители решили исход этого матча», — заявил Широков в эфире телеканала Матч ТВ.

«Спартак» набрал 28 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» — 23 очка и одиннадцатая позиция. 0