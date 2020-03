Нападающийприступил к тренировкам с мячом после операции.

«Рад вернуться на траву с мячом в ногах», — написал футболист на своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что у форварда был диагностирован разрыв мышц задней поверхности бедра.

В нынешнем сезоне Кейн отличился 17 голами и двумя ассистами в 25 играх АПЛ.

Love being back on the grass with a ball at my feet 😍💪 pic.twitter.com/9b8klAmFmw