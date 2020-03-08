«Вильярреал» — «Леганес»: счет 1:2, обзор голов

выиграл на выезде усо счетом 1:2 и прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

Хозяева первыми вышли вперед. Херард Морено воспользовался передаче Санти Касорлы и открыл счет.

Гости сравняли на 47 минуте. Оскар Родригес забил с передачи Каррильо. На 70 минуте Родригес оформил дубль, реализовав пенальти.

«Желтые» проиграли третий матч подряд и остаются с 38 очками. «Леганес» прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию и находится в зоне вылета с 23 баллами.