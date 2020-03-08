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    «Леганес» на выезде обыграл «Вильярреал»

    «Вильярреал» — «Леганес»: счет 1:2, обзор голов

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    «Леганес» выиграл на выезде у «Вильярреала» со счетом 1:2 и прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

    Гидо Каррильо
    Гидо Каррильо

    Хозяева первыми вышли вперед. Херард Морено воспользовался передаче Санти Касорлы и открыл счет.

    Гости сравняли на 47 минуте. Оскар Родригес забил с передачи Каррильо. На 70 минуте Родригес оформил дубль, реализовав пенальти.

    «Желтые» проиграли третий матч подряд и остаются с 38 очками. «Леганес» прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию и находится в зоне вылета с 23 баллами.

    Примера. 27 тур
    «Вильярреал» — «Леганес» — 1:2
    Голы: 1:0 — 5 Жерар Морено, 1:1 — 47 Оскар Родригес, 1:2 — 70, пенальти Оскар Родригес«Вильярреал»: Асенхо, Альберто Морено, Пау Торрес, Альбиоль, Пенья (Замбо-Ангисса, 87), Тригерос (Чуквуэзе, 66), Мойсес Гомес (Онтиверос, 57), Иборра, Касорла, Пако Алькасер, Жерар Морено«Леганес»: Куэльяр, Родригес, Авазьем, Сильва, Росалес (Бустинса, 74), Оскар Родригес, Меса, Руибаль (Ассале, 64), Амаду, Сиовас (Омеруо, 68), КаррильоПредупреждения: Альберто Морено (42), Пенья (79), Пако Алькасер (79), Родригес (79)
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