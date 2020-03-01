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    Гвардиола: Выигрывать Кубок Лиги становится труднее

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финального матча Кубка лиги с «Астон Виллой».

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Первые победы в Кубке всего особенные, ты не знаешь, чего ждать от финала. Уже потом становится понятно, насколько трудно выигрывать этот трофей. С каждым годом выигрывать Кубок лиги всё труднее, поэтому в случае победы в этом году, я буду доволен больше, чем прежде. Я готовлюсь побеждать и не думаю о том, какой будет разница в счёте.

    У нас была психологически и физически сложная игра Лиги чемпионов с Реалом, после таких встреч адреналин падает. Астон Вилла же готовилась к матчу всю неделю», — приводит слова Гвардиолы «Daily Mail».

    Встреча Манчестер Сити и Астон Виллы пройдет сегодня в Лондоне на «Уэмбли» в 19:30 по московскому времени.

    Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл два последних трофея на турнире. 0

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