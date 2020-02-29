«Норвич» — «Лестер»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч во встрече забил Джамал Льюис на 70-й минуте.
«Норвич» находится на последнем 20-м месте в таблице АПЛ. «Лестер» не может победить в четвертом матче подряд, но продолжает удерживать третью строчку.
АПЛ. 28-й тур
«Норвич» — «Лестер» — 1:0 (0:0)
Гол: Льюис, 70«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Дуда (Штиперманн, 87), Маклин, Кантуэлл (Рупп, 68), Пукки (Дрмич, 81), Буэндия«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Тилеманс, 73), Барнс, Чудхури (Ндиди, 67), Мэддисон, Перес (Олбрайтон, 78), ИхеаначоПредупреждения: Хэнли, 53. Прат, 62. Шмайхель, 87