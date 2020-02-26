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    Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

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    Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по отмене правила выездного гола в плей-офф еврокубков.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    «Дома команды играют с мыслью "любой пропущенный мяч — половина на пути к вылету". Ощущение, что гол, пропущенный от гостевой команды — это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома. Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов.

    Уже давно предлагаю отменить это правило, за исключением экстратаймов, потому что значение гола на выезде слишком велико в современном футболе.Теперь это правило уже ничем не обоснованно. Оно было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими», — передает слова Венгера Mirror.

    Напомним, правило выездного гола впервые было введено в Кубке обладателей кубков УЕФА-1965/1966. 0

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