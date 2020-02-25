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    Кроос: Гвардиола был ключевой фигурой для немецкого футбола

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    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Хосеп был ключевой фигурой для немецкого футбола и для меня лично. Он открыл всем глаза на важность контроля. Многие тренеры и руководство "Баварии"приезжали на тренировочную базу клуба, чтобы увидеть его тренировки и поговорить об этом. Полузащита всегда была его главной заботой и приоритетным выбором для совершенства.

    Люди стали видеть футбол и полузащитников в ином свете. Он был первопроходцем в этом вопросе как для тренеров, так и для болельщиков. Многие из игроков "Баварии" назовут его лучшим тренером, с которым им приходилось работать. А ведь есть с кем сравнивать. Мне нравилось играть в его команде», — цитирует Крооса The Athletic. 0

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