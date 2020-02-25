Кроос: Гвардиола был ключевой фигурой для немецкого футбола

Полузащитникподелился мнением о главном тренере

«Хосеп был ключевой фигурой для немецкого футбола и для меня лично. Он открыл всем глаза на важность контроля. Многие тренеры и руководство "Баварии"приезжали на тренировочную базу клуба, чтобы увидеть его тренировки и поговорить об этом. Полузащита всегда была его главной заботой и приоритетным выбором для совершенства.

Люди стали видеть футбол и полузащитников в ином свете. Он был первопроходцем в этом вопросе как для тренеров, так и для болельщиков. Многие из игроков "Баварии" назовут его лучшим тренером, с которым им приходилось работать. А ведь есть с кем сравнивать. Мне нравилось играть в его команде», — цитирует Крооса The Athletic. 0