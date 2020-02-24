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    Сетьен: Это мой первый матч в Лиге чемпионов, так что мотивация у меня особенная

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «В последнее время мы провели несколько очень тяжелых игр в Ла Лиге, но выполнили свои задачи.

    У нас позитивный настрой, динамика результатов обнадеживает. Хотелось бы, чтобы мы не опускались ниже уровня, который показываем.

    Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Каждая команда должна отдаваться на поле без остатка, и ближайший матч не будет исключением.

    Я знаю, на что способен "Наполи", они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии. Убежден, что завтра нам будет противостоять выдающийся соперник.

    Это мой первый матч в Лиге чемпионов, так что мотивация у меня особенная. Очень интересно начать плей-офф на стадионе вроде "Сан-Паоло" — на арене с богатейшей историей и страстными болельщиками.

    Полагаю, что нас ждет захватывающая игра. Надеюсь, что она войдет в историю, потому что мы покажем хороший футбол и продемонстрируем характер», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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