ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Зидана переживает спадРешения Зидана только усиливают проблемы «Реала»
  • 15:57
    • Стали известны почти все участники Кубка Гагарина
  • 15:20
    • Хачанов обыграл Кукушкина на турнире в Дубае
  • 15:11
    • «Куньлунь» лишился шансов на плей-офф
  • 14:02
    • Стал известен размер гонорара вероятного боя Джошуа — Фьюри
  • 12:54
    • «Адмирал» проиграл «Барысу» в домашнем матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Интер» может купить Обамеянга в случае ухода Мартинеса

    Футбол Трансферы Серия A Футбол Италии Интер АПЛ Футбол Англии Арсенал Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    По данным FC Inter News, миланский «Интер» может приобрести нападающего «Арсенала» Эмерика Обамеянга. К этому «нерадзурри» прибегнут в том случае, если Лаутаро Мартинес уйдет в «Барселону».

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Нынешний контракт габонца с «канонирами» рассчитан еще на один год. Пока что о продлении соглашения речь не идет. При этом представители «Интера» уже вели переговоры с нападающим о его возможном трансфере.

    Напомним, что «Барса» уже предложила контракт Мартинесу сроком на 5 лет с окладом 7 млн евро в год без бонусов.

    Обамеянг в нынешнем сезоне провел 25 матчей в АПЛ, забил 17 голов и отдал две передачи. Он является одним из самых важных игроков нынешнего состава «красно-белых». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Странный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионам
  • 22/02/2020 в 14:19
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
  • 1.95
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Ливерпуль» на «Вест Хэме» за мадридское фиаско?
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Команда Лэмпарда сыграет в Лондоне закрыто
  • «Челси» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Выиграет ли «Барселона» в Италии?
  • «Наполи» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Габриэл Жезус Футбол Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»Главные выводы после встречи второй и третьей команд АПЛ Вчера в 14:540
  • 15:01
    • Мартинес о травме Азара: Травма оставит его без футбола как минимум на три месяца
  • 14:26
    • «Мордовия» обыграла «Томь» в кубке ФНЛ
  • 13:33
    • Гаттузо: Мы не должны бояться «Барселону»
    Бруну Фернандеш и Антони Марсьяль Футбол Фернандеш и Марсьяль делают разницу. «МЮ» запрыгнул в топ-5 АПЛГлавные выводы после разгромной победы «МЮ» над «Уотфордом» 14:060
  • Экспресс дня

  • «Наполи» и «Барселона» не порадуют фанов голами?
  • 3.33
    •
  • 16:15
    • «Интер» может купить Обамеянга в случае ухода Мартинеса
  • 14:52
    • «Милан» может назначить Рангника главным тренером
  • 13:06
    • Клопп о «лучшей команде мира»: Приятно, когда люди так говорят
    «Барселона» Футбол Примера. «Сельта» покинула зону вылета, Месси разгромил «Эйбар», «Реал» проиграл «Леванте»Обзор матчей 25 тура Примеры 00:510
  • 12:08
    • «Барселона» нацелилась на 20-летнего защитника «Валенсии»
  • 11:52
    • «Рома» планирует выкупить Смоллинга и Мхитаряна
  • 11:36
    • Гвардиола: Понимаю, насколько сложно «Ман Сити» будет с «Реалом»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.91
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.79
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Коламбус — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие