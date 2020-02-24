«Интер» может купить Обамеянга в случае ухода Мартинеса

По данным FC Inter News, миланскийможет приобрести нападающего. К этому «нерадзурри» прибегнут в том случае, еслиуйдет в

Нынешний контракт габонца с «канонирами» рассчитан еще на один год. Пока что о продлении соглашения речь не идет. При этом представители «Интера» уже вели переговоры с нападающим о его возможном трансфере.

Напомним, что «Барса» уже предложила контракт Мартинесу сроком на 5 лет с окладом 7 млн евро в год без бонусов.

Обамеянг в нынешнем сезоне провел 25 матчей в АПЛ, забил 17 голов и отдал две передачи. Он является одним из самых важных игроков нынешнего состава «красно-белых». 0