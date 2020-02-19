Моуринью: Ситуация с Сон Хын Мином — хуже не придумаешь

Главный тренер «Тоттенхэма»в преддверии домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов срассказал о проблемах лондонцев в атаке.

Нападающий «шпор» Сон Хын Мин пропустит предстоящую встречу. Корейскому форварду требуется операция на руке, которую он сломал в воскресном матче с «Астон Виллой».

«Ситуация с Сон Хын Мином — хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будет играть при помощи тех, кто у нас есть.

Я в этом сезона на Сон Хын Мина уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе.

Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон — не нападающий», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0