Моуринью: Ситуация с Сон Хын Мином — хуже не придумаешь

Жозе Моуринью
globallookpress.com
Нападающий «шпор» Сон Хын Мин пропустит предстоящую встречу. Корейскому форварду требуется операция на руке, которую он сломал в воскресном матче с «Астон Виллой».
«Ситуация с Сон Хын Мином — хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будет играть при помощи тех, кто у нас есть.
Я в этом сезона на Сон Хын Мина уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе.
Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон — не нападающий», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0