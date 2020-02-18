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    Сульшер: К счастью, когда я играл, не было VAR

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о победе над «Челси» (2:0) в матче 26-го тура АПЛ.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Мы не очень качественно играли в атаке, часто были нерасторопны, но великолепно отыграли в защите, отличный первый матч после возвращения провел Эрик Байи. "Челси" не повезло с двумя голами, отмененными из-за VAR: судьи приняли верные, но пограничные решения.

    Нельзя сказать, что Магуайру повезло. Сначала Батшуайи упал на него, так что он просто вытянул ногу и попал туда, где больно. Фол Фреда при отменеённом мяче я не видел, а Жиру был в офсайде на полстопы-стопу. Хорошо, что VAR не было, когда я играл!

    Сама победа очень важна, теперь мы в трех очках от "Челси". Отыграть отрыв в девять очков было бы очень сложно», — приводит слова Сульшера BBC.

    «Манчестер Юнайтед» победил впервые за последние четыре тура и вышел на седьмое место в таблице АПЛ. «Челси» занимает четвертую строчку. 0

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