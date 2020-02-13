Гвардиола: Меня могут уволить, если «Ман Сити» не пройдет «Реал» в ЛЧ

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего противостояния св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к игре с "Реалом" в течение следующих двух недель. Этот процесс и эти две недели будут самыми счастливыми в моей работе.

Если мы не победим, спортивный директор может сказать: Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Первый матч «Манчестер Сити» и «Реал» в рамках плей-офф Лиги чемпионов проведут в Мадриде 26 февраля, ответная игра пройдет 17 марта. 0