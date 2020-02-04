«Атлетико» нацелился на футболиста «Барселоны»

Полузащитникявляется главной летней трансферной целью, утверждает Cadena SER.

По данным источника, мадридский клуб уже начал переговоры о возможном переходе хорвата этим летом. Отмечается, что «Барса» может согласиться на трансфер, чтобы через год не отпускать хорвата бесплатно.

Ракитич перешел в «Барселону» летом 2015 года из «Севильи» за 18 миллионов евро. С тех пор он сыграл 292 матча за «сине-гранатовых», отметившись 34 голами и 40 ассистами.

Контракт 32-летнего хавбека с каталонцами истекает в конце следующего сезона — летом 2021 года. 0