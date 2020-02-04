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    «Атлетико» нацелился на футболиста «Барселоны»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Атлетико Барселона
    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич является главной летней трансферной целью «Атлетико», утверждает Cadena SER.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    По данным источника, мадридский клуб уже начал переговоры о возможном переходе хорвата этим летом. Отмечается, что «Барса» может согласиться на трансфер, чтобы через год не отпускать хорвата бесплатно.

    Ракитич перешел в «Барселону» летом 2015 года из «Севильи» за 18 миллионов евро. С тех пор он сыграл 292 матча за «сине-гранатовых», отметившись 34 голами и 40 ассистами.

    Контракт 32-летнего хавбека с каталонцами истекает в конце следующего сезона — летом 2021 года. 0

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