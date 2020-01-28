Бартомеу: Месси сам решит свое будущее в «Барселоне»

Президентподелился мнением о нападающем командыи подчеркнул, что он сам сможет решать свое будущее в клубе.

«Лео сможет закончить играть за "Барселону", когда сам этого захочет. Он может сам решать свое будущее. Его отношения с клубом — это навсегда. У Месси осталось много сил, чтобы играть в команде. Он останется в клубе еще на некоторое время», — цитирует Бартомеу Marca.

Лионель Месси принял участие в 16 матчах чемпионата Испании в этом сезоне. Форвард сборной Аргентины забил 14 голов и стал автором 6 результативных передач.

«Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонский клуб имеет в активе 43 очка в 21 туре. 0