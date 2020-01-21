Артета: Существует вероятность, что «Арсенал» никого не купит этой зимой

Главный тренеробсудил с журналистами тему трансферов клуба. По его словам, есть вероятность, что зимой команду никто не усилит.

Такая вероятность существует. Конечно, я буду недоволен, если это окажется правдой. Но мы должны подписывать футболистов, которые помогут нам и внесут разнообразие в команду, а не просто оформлять трансферы ради трансферов. Сейчас у нас нет новой информации по отдельным игрокам. Когда что-то появится, мы сразу сообщим, — приводит слова испанца Goal.com.

Напомним, что сейчас «Арсенал» находится в середине турнирной таблицы АПЛ и поэтому рискует остаться без еврокубков в следующем сезоне. 0