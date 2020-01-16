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    Президент «Урала»: За реформу Кубка выступили клубы из первой шестерки, им это выгодно

    Футбол Урал Кубок России Футбол России
    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, кто выступил за реформу Кубка России.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    «За реформу выступили клубы из первой шестерки. Им это выгодно — участвовать в турнире с 1/8 финала. Но я такой логики не понимаю.

    Надо популяризировать футбол на всей территории страны. Так? Команда с периферии очень хочет принять у себя дома тот же "Спартак".

    В городе начинается футбольный бум. А мы их этой возможности лишаем. Зачем отсекаем наших грандов от команд ПФЛ и ФНЛ?! Что это дает?

    У нас ведущие команды посылают вторые составы, которые не выигрывают, вылетают... Но это вопрос к клубам, а не к нынешней формуле турнира. Почему у них дубли не бьются, не побеждают?

    Согласно реформе, клубы, которые не будут играть в еврокубках, поделятся в Кубке России на какие-то подгруппы... Это же лишние деньги для меня на перелеты... Зачем? Зачем мне отправлять основу?

    Повторюсь, нужно радовать регионы приездом туда грандов. Помните, какой ажиотаж возник в Набережных Челнах на игре "КАМАЗ" — "Спартак"? А сейчас получается, что гранды никуда не поедут...

    У нас команда выходит в еврокубки, вылетает оттуда. Зато в Кубке России получает какие-то привилегии. За какие заслуги?

    Лига в итоге проголосовало за реформу Кубка России. С перевесом в один голос. Но думаю, эта реформа еще встретит серьезное сопротивление.

    Пока я, конечно, подчиняюсь новой формуле Кубка России. Что делать...», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0

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