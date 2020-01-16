Президент «Урала»: За реформу Кубка выступили клубы из первой шестерки, им это выгодно

Президент «Урала»рассказал, кто выступил за реформу Кубка России.

«За реформу выступили клубы из первой шестерки. Им это выгодно — участвовать в турнире с 1/8 финала. Но я такой логики не понимаю.

Надо популяризировать футбол на всей территории страны. Так? Команда с периферии очень хочет принять у себя дома тот же "Спартак".

В городе начинается футбольный бум. А мы их этой возможности лишаем. Зачем отсекаем наших грандов от команд ПФЛ и ФНЛ?! Что это дает?

У нас ведущие команды посылают вторые составы, которые не выигрывают, вылетают... Но это вопрос к клубам, а не к нынешней формуле турнира. Почему у них дубли не бьются, не побеждают?

Согласно реформе, клубы, которые не будут играть в еврокубках, поделятся в Кубке России на какие-то подгруппы... Это же лишние деньги для меня на перелеты... Зачем? Зачем мне отправлять основу?

Повторюсь, нужно радовать регионы приездом туда грандов. Помните, какой ажиотаж возник в Набережных Челнах на игре "КАМАЗ" — "Спартак"? А сейчас получается, что гранды никуда не поедут...

У нас команда выходит в еврокубки, вылетает оттуда. Зато в Кубке России получает какие-то привилегии. За какие заслуги?

Лига в итоге проголосовало за реформу Кубка России. С перевесом в один голос. Но думаю, эта реформа еще встретит серьезное сопротивление.

Пока я, конечно, подчиняюсь новой формуле Кубка России. Что делать...», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0