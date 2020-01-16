Цель Дзагоева — первое место в чемпионате России

Полузащитник ЦСКАвысказался о текущем сезоне российской Премьер-лиги.

«Как я уже говорил, у меня в сознании одна цель — первое место. Если будем думать, что вторая строчка тоже станет успехом, только потеряем. Стремиться мы всегда должны к золоту.

Да, сейчас можно подумать и о втором месте. Учитывая ситуацию — большой отрыв и стабильную игру "Зенита" — было бы неплохо попасть в Лигу чемпионов. Но если зациклимся на этом, нас перестанут бояться. А ЦСКА должны бояться!

"Зенит" играет качественно, подбор игроков очень сильный. Они закупились хорошими футболистами, причем опытными, что важно. Даже Славу Караваева уже к молодежи не отнесешь — человек поиграл в Европе.

Но мы слишком много очков потеряли — это однозначно. Как и "Локомотив". Не скажу, что должны были побеждать во всех матчах, но несколько "своих" встреч отдали. Даже учитывая это, "Зенит" все равно был бы впереди, но не с таким отрывом.

Кто больше всех удивил? Даже не приходит что-то в голову... Наверное, "Динамо" — приобрели игроков, а болтались где-то внизу. В концовке выстрелили, но то, как они шли в начале сезона, удивляло», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс». 0