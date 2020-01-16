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    Дзагоев очень хочет сыграть на Евро-2020

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    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил свои шансы сыграть в составе национальной команды на чемпионате Европы-2020.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    «Конечно, перед чемпионатом Европы думаю о возвращении в сборную России. Очень хочу попасть на Евро, все усилия к этому приложу. Думаю, если со здоровьем все будет в порядке, буду там.

    С Черчесовым на Новый год обменялись сообщениями. Когда я вернулся в строй, сборная уже не собиралась, поэтому не общались. Но до этого постоянно были на связи: Станислав Саламович звонил, интересовался моим состоянием, восстановлением.

    Наша группа на Евро? Финнов не видел, за датчан, знаю, играет Кристиан Эриксен — это уже один качественный футболист. На Евро, на чемпионатах мира слабых команд вообще не бывает, они остаются за бортом. Не думаю, что придется легко», — цитирует Дзагоева «Спорт-Экспресс». 0

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