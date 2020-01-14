ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артемий ПанаринНХЛ. Пять очков Панарина, дубль Овечкина и гол Барбашева
  • 02:04
    • «Барселона» подтвердила назначение нового главного тренера
  • 12:11
    • Семак рассказал о подготовке Кокорина и Малкома ко второй части сезона
  • 10:05
    • Панарин назван первой звездой дня в НХЛ, Овечкин — второй
  • 08:57
    • «Оклахома» переиграла «Миннесоту», «Филадельфия» проиграла «Индиане»
  • 08:37
    • Панарин вышел на третье место в бомбардирской гонке НХЛ
    Все новости спорта

    Агент предложил Лингарда четырем клубам Серии А

    Футбол Трансферы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Италии Наполи Рома Милан Интер
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в Италии, сообщает Daily Express.

    Джесси Лингард
    Джесси Лингард

    По информации источника, агент 27-летнего англичанина Мино Райола общался с представителями «Интера», «Милана», «Ромы» и «Наполи» и предложил услуги игрока.

    Ожидается, что «красные дьяволы» в ближайшее время подпишут хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша, вследствие чего Лингард будет получать еще меньше игрового времени. Также наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер недоволен игрой англичанина.

    В этом сезоне Лингард принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, не отметившись в них результативными действиями. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 января
  • Вчера в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро»
  • 1.80
  • Сегодня в 23:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли Жозе Моуринью безвыигрышную серию «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Реабилитируется ли «Наполи» за провалы в Серии А?
  • «Наполи» — «Перуджа». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Забьет ли «Кальяри» на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу со счетом 6:1 Вчера в 17:000
  • 07:46
    • Павлюченкова уступила Барти в Аделаиде
  • 11:53
    • Игрок молодежной сборной России может сменить команду во Франции
  • 11:38
    • «Барселона» — самый доходный футбольный клуб Европы
    Маркус Рашфорд Футбол Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-классаМолодой нападающий — главная надежда «Манчестер Юнайтед» на светлое будущее 12/01/2020 в 23:370
  • Экспресс дня

  • «Монако» и ПСЖ снова сыграют результативно?
  • 2.84
    •
  • 11:20
    • Агент предложил Лингарда четырем клубам Серии А
  • 11:04
    • Мохаммед Сиссоко завершил игровую карьеру
  • 10:50
    • Сын Кройфа возглавил сборную Эквадора
    «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Два очка Малкина, результативные передачи Гусева, Дадонова и ТренинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 января Вчера в 08:140
  • 10:36
    • Макгрегор вызвал на бой Пакьяо
  • 10:22
    • ЦСКА отправился на первый сбор в Испанию
  • 07:33
    • «Ливерпуль» отказал «Роме» в аренде Шакири
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Транмир Роверс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.53
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие