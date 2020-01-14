Агент предложил Лингарда четырем клубам Серии А

Полузащитникможет продолжить карьеру в Италии, сообщает Daily Express.

По информации источника, агент 27-летнего англичанина Мино Райола общался с представителями «Интера», «Милана», «Ромы» и «Наполи» и предложил услуги игрока.

Ожидается, что «красные дьяволы» в ближайшее время подпишут хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша, вследствие чего Лингард будет получать еще меньше игрового времени. Также наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер недоволен игрой англичанина.

В этом сезоне Лингард принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, не отметившись в них результативными действиями. 0