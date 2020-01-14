Президент «Барселоны» объяснил, почему уволил Вальверде

Сегодня «Барселона» официально представила нового главного тренера Кике Сетьена на презентации, которая состоялась на «Камп Ноу».
«Я хочу поблагодарить Эрнесто Вальверде за то, что он сделал. У нас были близкие отношения, и он сделал команду лучше.
Мы осознаем, что он выиграл много титулов, и что нынешние результаты тоже очень хороши, но мы верим в то, что динамику развития команды нужно улучшить.
Мы решились на перемены, чтобы встретить решающую часть сезона с новым взглядом».
В двух прошлых сезонах «Барселона» под руководством Вальверде выиграла два чемпионских титула, а также завоевала Кубок и Суперкубок Испании в 2018 году.
После первого круга нынешнего сезона «Барса» делит с «Реалом» лидерство в испанской примере.
Первый матч под руководством Сетьена каталонцы проведут в воскресенье 19 января дома с «Гранадой». 0