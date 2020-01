Агент Эриксена ведет переговоры с «Интером»

По данным журналиста Sky Sports Фабрицио Романо, агентприлетел в Милан для проведения переговоров с. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Отмечается, что сам датчанин не собирается оставаться в Англии и хочет перейти в клуб другого чемпионата.

Пока что непонятно, переедет ли Эриксен в Милан в январе или же «нерадзурри» смогут получить футболиста только летом в качестве свободного агента.

Christian Eriksen agent will be in Milano on next hours to meet Inter directors.

Inter are ready to make a contract bid to sign the Danish midfielder who’s going to be a free agent on next summer. 🔵🇩🇰 #transfers #THFC #Tottenham #Inter