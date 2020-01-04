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    Сульшер: ван Перси не имеет права критиковать меня

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    Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер ответил на критику в свой адрес со стороны экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Робина ван Перси.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Не знаю Робина, а он не знает меня. Он не имеет права критиковать мой стиль работы, и я не собираюсь меняться. Это точно. Он взял мою футболку с №20, и это, вероятно, все, что он от меня получит. Мы живем не в средневековье, чтобы проявлять агрессию во время работы», — приводит слова Сульшера The Telegraph.

    Ранее ван Перси заявил, что не хотел бы видеть улыбку на лице тренера после проигрышей «Манчестер Юнайтед».

    После 21 тура «МЮ» занимает в АПЛ пятое место. 0

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