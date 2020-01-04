Сульшер: ван Перси не имеет права критиковать меня

Норвежский специалистответил на критику в свой адрес со стороны экс-форварда

«Не знаю Робина, а он не знает меня. Он не имеет права критиковать мой стиль работы, и я не собираюсь меняться. Это точно. Он взял мою футболку с №20, и это, вероятно, все, что он от меня получит. Мы живем не в средневековье, чтобы проявлять агрессию во время работы», — приводит слова Сульшера The Telegraph.

Ранее ван Перси заявил, что не хотел бы видеть улыбку на лице тренера после проигрышей «Манчестер Юнайтед».

После 21 тура «МЮ» занимает в АПЛ пятое место. 0