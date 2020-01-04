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    Форвард «Витесса»: Слуцкий отобрал у меня год футбола

    Футбол Футбол России
    Нападающий «Витесса» Рой Беренс рассказал о конфликте с экс-главным тренером клуба Леонидом Слуцким.

    Рой Беренс
    Рой Беренс

    Футболист заявил, что на год остался вне игры из-за того, что высказал тренеру свое мнение о том, как должна играть команда.

    «Я просто высказал свое мнение по методу выстраивания игры команды. Я был игроком основы, команда хотела, чтобы я продолжал играть нападающего. Но у Слуцкого был свой план. На следующий день он сказал мне, что у нас разные взгляды. После этого я больше не входил в его планы», — цитирует Беренса Vitesse Inside.

    «Слуцкий отобрал у меня год футбола. Я надеялся на поддержку со стороны одноклубников. Но в футболе каждый в первую очередь думает о себе. так устроен этот мир, я смотрю на это трезво. Я поступил так, как считал правильным», — добавил форвард. 0

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