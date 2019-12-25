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    Магнуссон: ЦСКА хорошо выступил в первой части РПЛ

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    Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подвел итоги выступления «армейцев» в первой части сезона.

    Хердур Магнуссон
    Хердур Магнуссон

    «Мы хорошо выступили в первой части РПЛ. Я с нетерпением жду, когда пауза закончится и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.

    Думаю, сейчас в чемпионате примерно такая же расстановка сил, как была в прошлом году. У ЦСКА молодая команда, но при этом сейчас мы уже более опытные. Чувствую, что мы становимся сильнее с каждым днём, с каждым матчем. Думаю, этот сезон будет для нас хорошим», — цитируют Магнуссона «Известия».

    ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. 0

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