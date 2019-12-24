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    Анчелотти: Мы должны пытаться играть в привлекательный футбол

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    Sky Sports опубликовало интервью итальянского специалиста Карло Анчелотти, который совсем недавно вступил в должность главного тренера «Эвертона». Итальянец рассказал о том, какой стиль игры он хочет привить «ирискам».

    Карло Анчелотти и Данкан Фергюсон
    Карло Анчелотти и Данкан Фергюсон

    «Мы должны пытаться играть в привлекательный футбол, — заявил Анчелотти в интервью Sky Sports. — Болельщикам нравится, когда команда много атакует. Я хотел бы поставить "Эвертону" хороший футбольный стиль. Не знаю получится ли, но я попытаюсь. За три дня многого не сделать, но некоторые идеи я пытаясь донести уже на первых тренировках.

    Команда показала характер, и я хочу, чтобы мы использовали это в игре против "Бернли". Впереди много матчей, и на этом нужно сфокусироваться в первую очередь. Ну а потом вместе с руководством клуба мы сможем обсудить возможности улучшения команды», — сказал Анчелотти в своем интервью.

    Напомним, что еще неделю назад Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Наполи». 0

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