Анчелотти: Мы должны пытаться играть в привлекательный футбол

Sky Sports опубликовало интервью итальянского специалиста, который совсем недавно вступил в должность главного тренера. Итальянец рассказал о том, какой стиль игры он хочет привить «ирискам».

«Мы должны пытаться играть в привлекательный футбол, — заявил Анчелотти в интервью Sky Sports. — Болельщикам нравится, когда команда много атакует. Я хотел бы поставить "Эвертону" хороший футбольный стиль. Не знаю получится ли, но я попытаюсь. За три дня многого не сделать, но некоторые идеи я пытаясь донести уже на первых тренировках.

Команда показала характер, и я хочу, чтобы мы использовали это в игре против "Бернли". Впереди много матчей, и на этом нужно сфокусироваться в первую очередь. Ну а потом вместе с руководством клуба мы сможем обсудить возможности улучшения команды», — сказал Анчелотти в своем интервью.

Напомним, что еще неделю назад Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Наполи». 0