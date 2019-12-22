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    Моуринью не нужны новые футболисты в январе

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подчеркнул, что не планирует усиливать состав в зимнее межсезонье.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Я спокоен, потому что в "Тоттенхэме" я получил именно то, что и хотел. Меня не расстроило то, что "Тоттенхэм" не планирует много тратить. У руководства клуба нет никаких секретов от меня, все предельно ясно. Это меня радует. Я не люблю, когда клуб преподносит мне какие-то сюрпризы, но здесь ничего подобного нет.

    Предпочел бы я иметь 300 млн фунтов на трансферы в январе? Нет, в январе мне не нужны новые игроки», — цитирует португальца Sky Sports.

    Под руководством Моуринью «Тоттенхэм» пять раз выиграл и дважды проиграл в семи матчах. 0

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