Моуринью не нужны новые футболисты в январе

Главный тренерподчеркнул, что не планирует усиливать состав в зимнее межсезонье.

«Я спокоен, потому что в "Тоттенхэме" я получил именно то, что и хотел. Меня не расстроило то, что "Тоттенхэм" не планирует много тратить. У руководства клуба нет никаких секретов от меня, все предельно ясно. Это меня радует. Я не люблю, когда клуб преподносит мне какие-то сюрпризы, но здесь ничего подобного нет.

Предпочел бы я иметь 300 млн фунтов на трансферы в январе? Нет, в январе мне не нужны новые игроки», — цитирует португальца Sky Sports.

Под руководством Моуринью «Тоттенхэм» пять раз выиграл и дважды проиграл в семи матчах. 0