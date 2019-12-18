«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: счет матча 5:0, обзор голов

В матче 1/4 финала Кубка английской лигиодержала крупную домашнюю победу надсо счетом 5:0.

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Конор Хурихейн. Через 3 минуты защитник «Ливерпуля» Морган Бойс отправил мяч в собственные ворота.

Счет стал крупным на 37-й минуте — отличился нападающий хозяев Жонатан Коджиа, а на 45-й минуте он оформил дубль.

В компенсированное время встречи пятый гол забил форвард «Астон Виллы» Уэсли.

Отметим, что Юрген Клопп с основой «Ливерпуля» вылетел в Катар на клубный чемпионат мира, а кубковый матч играл резервный состав мерсисайдцев под руководством тренера молодежной команды Нила Кричли.