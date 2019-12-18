«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: счет матча 5:0, обзор голов

Фрагмент матча
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На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Конор Хурихейн. Через 3 минуты защитник «Ливерпуля» Морган Бойс отправил мяч в собственные ворота.
Счет стал крупным на 37-й минуте — отличился нападающий хозяев Жонатан Коджиа, а на 45-й минуте он оформил дубль.
В компенсированное время встречи пятый гол забил форвард «Астон Виллы» Уэсли.
Отметим, что Юрген Клопп с основой «Ливерпуля» вылетел в Катар на клубный чемпионат мира, а кубковый матч играл резервный состав мерсисайдцев под руководством тренера молодежной команды Нила Кричли.
Кубок английской лиги. 1/4 финала
«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 5:0 (4:0)
Голы: Хурихэйн, 14 (1:0). Бойс, 17 — в свои ворота (2:0). Коджья, 37 (3:0). Коджья, 45 (4:0). Уэсли, 90+2 (5:0)«Астон Вилла»: Нюланн, Честер (Хос, 77), Эль-Мохамади, Тэйлор, Конса, Лансбери, Хурихэйн, Дуглас Луис, Хота, Трезеге, Коджья (Уэсли, 73)«Ливерпуль»: Келлехер, ван дер Берг, Хувер (Норрис, 82), Бойс, Галлахер, Чиривелья, Кейн, Лонгстафф (Берн, 65), Хилл, Кристи-Дэйвис (Кларксон, 77), ЭллиоттПредупреждение: Кристи-Дэйвис, 41