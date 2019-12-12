Гасперини: Показали, что стиль игры «Аталанты» может приносить успех в Европе

Главный тренер «Аталанты»прокомментировал крупную победу над «Шахтером» (3:0), позволившую его команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я не мог расслабиться вплоть до третьего гола. Да, было сложно, но порой тебе не уйти от судьбы. Возможно, это она и была.

Мы счастливы сотворить это достижение для города Бергамо, для наших болельщиков и для всего итальянского футбола.

Мы сделали это — показали, что наш стиль игры может приносить успех в Европе.

Мы не переставали верить, поскольку у нас был шанс навсегда войти в историю. А такими шансами надо пользоваться.

И мы сделали это, в лучшем варианте из всех возможных», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0