Гасперини: Показали, что стиль игры «Аталанты» может приносить успех в Европе

Джан-Пьеро Гасперини
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«Я не мог расслабиться вплоть до третьего гола. Да, было сложно, но порой тебе не уйти от судьбы. Возможно, это она и была.
Мы счастливы сотворить это достижение для города Бергамо, для наших болельщиков и для всего итальянского футбола.
Мы сделали это — показали, что наш стиль игры может приносить успех в Европе.
Мы не переставали верить, поскольку у нас был шанс навсегда войти в историю. А такими шансами надо пользоваться.
И мы сделали это, в лучшем варианте из всех возможных», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0