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    Тренер «Лилля»: Погода осложнила нашу задачу, «Челси» здорово поджимал

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    Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) и вылет из Лиги чемпионов.

    Кристоф Гальтье
    Кристоф Гальтье

    «Соперник боролся за выход в плей-офф и привык к матчам такого калибра. Погода осложнила нашу задачу, "Челси" здорово поджимал. В последние 20 минут нам удалось создать несколько моментов и отыграть один мяч.

    Учитывая, как складывалась игра, я думаю мы заслужили лучшего результата, но вышло как вышло.

    Я бы не сказал, что сожалею о выборе состава. Нам предстоят несколько сложных игр, а в этом матче нам не за что было бороться. Я рад, что дал некоторым игрокам шанс дебютировать», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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