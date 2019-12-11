Тренер «Лилля»: Погода осложнила нашу задачу, «Челси» здорово поджимал

Главный тренер «Лилля»прокомментировал поражение от(1:2) и вылет из Лиги чемпионов.

«Соперник боролся за выход в плей-офф и привык к матчам такого калибра. Погода осложнила нашу задачу, "Челси" здорово поджимал. В последние 20 минут нам удалось создать несколько моментов и отыграть один мяч.

Учитывая, как складывалась игра, я думаю мы заслужили лучшего результата, но вышло как вышло.

Я бы не сказал, что сожалею о выборе состава. Нам предстоят несколько сложных игр, а в этом матче нам не за что было бороться. Я рад, что дал некоторым игрокам шанс дебютировать», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0