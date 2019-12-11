Тренер «Лилля»: Погода осложнила нашу задачу, «Челси» здорово поджимал

Кристоф Гальтье
globallookpress.com
«Соперник боролся за выход в плей-офф и привык к матчам такого калибра. Погода осложнила нашу задачу, "Челси" здорово поджимал. В последние 20 минут нам удалось создать несколько моментов и отыграть один мяч.
Учитывая, как складывалась игра, я думаю мы заслужили лучшего результата, но вышло как вышло.
Я бы не сказал, что сожалею о выборе состава. Нам предстоят несколько сложных игр, а в этом матче нам не за что было бороться. Я рад, что дал некоторым игрокам шанс дебютировать», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0