«Арсенал» может пригласить Анчелотти

Карло Анчелотти
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По данным источника, представители лондонцев попытались связаться со специалистом сразу после того, как стало известно об его отставке. Отмечается, что «канониры» хотят перехватить менеджера у другого английского клуба — «Эвертона».
Напомним, ранее «Арсенал» уволил Унаи Эмери, а командой руководит Фредди Юнгберг.
У Анчелотти уже есть опыт работы в Лондоне — с 2009 по 2011 год он возглавлял «Челси». Отметим, что по правилам Серии А специалист не имеет права тренировать другой клуб лиги до конца сезона-2019/20. 0