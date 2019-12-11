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    «Арсенал» может пригласить Анчелотти

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    Новым главным тренером лондонского «Арсенала» может стать Карло Анчелотти, накануне уволенный из «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    По данным источника, представители лондонцев попытались связаться со специалистом сразу после того, как стало известно об его отставке. Отмечается, что «канониры» хотят перехватить менеджера у другого английского клуба — «Эвертона».

    Напомним, ранее «Арсенал» уволил Унаи Эмери, а командой руководит Фредди Юнгберг.

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    • У Анчелотти уже есть опыт работы в Лондоне — с 2009 по 2011 год он возглавлял «Челси». Отметим, что по правилам Серии А специалист не имеет права тренировать другой клуб лиги до конца сезона-2019/20. 0

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