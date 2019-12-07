«Интер» и «Рома» не определили победителя

«Интер» — «Рома»
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Встреча в Милане завершилась вничью — 0:0.
«Интер» набрал 38 очков и лидирует в Серии А (у «Ювентуса» еще есть матч в запасе). У «Ромы» — 29 очков и четвертое место.
Серия А. 15-й тур
«Интер» — «Рома» — 0:0
«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Бираги (Д`Амброзио, 88), Шкриньяр, Валеро (Асамоа, 72), Брозович, Весино, Кандрева (Лазаро, 45+2), Лукаку, Мартинес«Рома»: Миранте, Коларов, Сантон (Спинаццола, 16), Смоллинг, Манчини, Мхитарян (Флоренци, 89), Верету, Пеллегрини, Диавара, Дзаньоло, Перотти (Джеко, 68)Предупреждения: Годин, 61. Лазаро, 62. Манчини, 77. Брозович, 81