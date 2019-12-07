«Интер» и «Рома» не определили победителя

В центральном матче 15-го тура Серии Апринимал

Встреча в Милане завершилась вничью — 0:0.

«Интер» набрал 38 очков и лидирует в Серии А (у «Ювентуса» еще есть матч в запасе). У «Ромы» — 29 очков и четвертое место.