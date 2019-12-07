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    «Интер» и «Рома» не определили победителя

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    В центральном матче 15-го тура Серии А «Интер» принимал «Рому».

    «Интер» — «Рома»
    «Интер» — «Рома»

    Встреча в Милане завершилась вничью — 0:0.

    «Интер» набрал 38 очков и лидирует в Серии А (у «Ювентуса» еще есть матч в запасе). У «Ромы» — 29 очков и четвертое место.

    Серия А. 15-й тур
    «Интер» — «Рома» — 0:0
    «Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Бираги (Д`Амброзио, 88), Шкриньяр, Валеро (Асамоа, 72), Брозович, Весино, Кандрева (Лазаро, 45+2), Лукаку, Мартинес«Рома»: Миранте, Коларов, Сантон (Спинаццола, 16), Смоллинг, Манчини, Мхитарян (Флоренци, 89), Верету, Пеллегрини, Диавара, Дзаньоло, Перотти (Джеко, 68)Предупреждения: Годин, 61. Лазаро, 62. Манчини, 77. Брозович, 81
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