Роджерс продлил контракт с «Лестер Сити»

Брендан Роджерс
globallookpress.com
«Когда я принял решение приехать сюда, это было связано с тем, что я хотел попробовать себя в этом направлении и помочь клубу в непростой ситуации. Сейчас я хочу добавить что-то новое и помочь клубу построить хорошую команду на будущее.
Leicester City is delighted to confirm that manager Brendan Rodgers has signed a new contract! 📝— Leicester City (@LCFC) 6 декабря 2019 г.
А болельщикам клуба я могу только сказать спасибо за то, что вы приняли меня и моих сотрудников в свой клуб и поверили в нашу работу. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы принести успех "Лестер Сити" на многие годы вперёд», — сказал Роджерс в беседе с клубной пресс-службой.
Под его руководством «Лестер» набрал 35 очков и занимает второе место в лиге.