Роджерс продлил контракт с «Лестер Сити»

На официальном сайтепоявилась новость о том, что действующий главный тренер командыпродлил с клубом контракт. Договор подписан до 2025 года.

«Когда я принял решение приехать сюда, это было связано с тем, что я хотел попробовать себя в этом направлении и помочь клубу в непростой ситуации. Сейчас я хочу добавить что-то новое и помочь клубу построить хорошую команду на будущее.

Leicester City is delighted to confirm that manager Brendan Rodgers has signed a new contract! 📝 — Leicester City (@LCFC) 6 декабря 2019 г.

А болельщикам клуба я могу только сказать спасибо за то, что вы приняли меня и моих сотрудников в свой клуб и поверили в нашу работу. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы принести успех "Лестер Сити" на многие годы вперёд», — сказал Роджерс в беседе с клубной пресс-службой.

Под его руководством «Лестер» набрал 35 очков и занимает второе место в лиге.

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