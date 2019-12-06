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    Роджерс продлил контракт с «Лестер Сити»

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    На официальном сайте «Лестер Сити» появилась новость о том, что действующий главный тренер команды Брендан Роджерс продлил с клубом контракт. Договор подписан до 2025 года.

    Брендан Роджерс
    Брендан Роджерс

    «Когда я принял решение приехать сюда, это было связано с тем, что я хотел попробовать себя в этом направлении и помочь клубу в непростой ситуации. Сейчас я хочу добавить что-то новое и помочь клубу построить хорошую команду на будущее.

    А болельщикам клуба я могу только сказать спасибо за то, что вы приняли меня и моих сотрудников в свой клуб и поверили в нашу работу. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы принести успех "Лестер Сити" на многие годы вперёд», — сказал Роджерс в беседе с клубной пресс-службой.

  • «Лестер» планирует предложить новый контракт Роджерсу
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    • Под его руководством «Лестер» набрал 35 очков и занимает второе место в лиге.

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