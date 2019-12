Роджерс продлил контракт с «Лестер Сити»

На официальном сайтепоявилась новость о том, что действующий главный тренер командыпродлил с клубом контракт. Договор подписан до 2025 года.

«Когда я принял решение приехать сюда, это было связано с тем, что я хотел попробовать себя в этом направлении и помочь клубу в непростой ситуации. Сейчас я хочу добавить что-то новое и помочь клубу построить хорошую команду на будущее.

Leicester City is delighted to confirm that manager Brendan Rodgers has signed a new contract! 📝