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    «Ростов» разошелся миром с «Уралом»

    «Ростов» — «Урал»: счет матча 0:0

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    В матче 18-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В первом тайме «Ростов» больше владел мячом, «Урал» выстроил игру на контратаках, но при этом за стартовую 45-минутку не было нанесено ни одного удара в створ.

    Второй тайм прошел активнее, при заметном преимуществе ростовчан, но счет так и не был открыт.

    Команда Валерия Карпина занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Клуб из Екатеринбурга, имея в своем активе 21 очко, находится на девятом месте.

    Чемпионат России. Премьер-лига 18-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0
    «Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Чистяков (Логашов, 18), Хаджикадунич, Чернов, Ионов (Долгов, 82), Норманн, Зайнутдинов, И.Попов, Байрамян (Саплинов, 65), Шомуродов«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Кухарчик, Аугустыняк, Фидлер (Егорычев, 71), Бикфалви, Эль-Кабир (Погребняк, 55), ИльинПредупреждения: Козлов, 41. Логашов, 62. Фидлер, 67. Поляков, 70. Егорычев, 84. Ильин, 90+2
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