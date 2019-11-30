«Ростов» — «Урал»: счет матча 0:0

В матче 18-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с екатеринбургским— 0:0.

В первом тайме «Ростов» больше владел мячом, «Урал» выстроил игру на контратаках, но при этом за стартовую 45-минутку не было нанесено ни одного удара в створ.

Второй тайм прошел активнее, при заметном преимуществе ростовчан, но счет так и не был открыт.

Команда Валерия Карпина занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Клуб из Екатеринбурга, имея в своем активе 21 очко, находится на девятом месте.