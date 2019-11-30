«Ростов» — «Урал»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
«Урал»
В первом тайме «Ростов» больше владел мячом, «Урал» выстроил игру на контратаках, но при этом за стартовую 45-минутку не было нанесено ни одного удара в створ.
Второй тайм прошел активнее, при заметном преимуществе ростовчан, но счет так и не был открыт.
Команда Валерия Карпина занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Клуб из Екатеринбурга, имея в своем активе 21 очко, находится на девятом месте.
Чемпионат России. Премьер-лига 18-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Чистяков (Логашов, 18), Хаджикадунич, Чернов, Ионов (Долгов, 82), Норманн, Зайнутдинов, И.Попов, Байрамян (Саплинов, 65), Шомуродов«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Кухарчик, Аугустыняк, Фидлер (Егорычев, 71), Бикфалви, Эль-Кабир (Погребняк, 55), ИльинПредупреждения: Козлов, 41. Логашов, 62. Фидлер, 67. Поляков, 70. Егорычев, 84. Ильин, 90+2