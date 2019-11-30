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    «Бавария» проиграла «Байеру» в домашнем поединке 13 тура Бундеслиги

    «Бавария» — «Байер»: счет 1:2, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» потеряла очки в поединке 13 тура немецкой Бундеслиги, уступив дома леверкузенскому «Байеру» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева пропустили первыми. На 10 минуте Фолланд отпасовал на Бэйли, который поразил цель и вывел гостей вперед.

    На 34 минуте Левандовски сравнял счет, воспользовавшись ассистом Горецки. Правда равновесие держалось недолго. Спустя минуту та же связка «фармацевтов» организовала второй мяч, и первый тайм завершился победой «Байера».

    Во втором тайме «Бавария» прижимала соперника к своим воротам. Центральный защитник гостей Та получил красную карточку за фол против Коутиньо. Однако «мюнхенцы» не смогли воспользоваться этим преимуществом.

    «Бавария» занимает 4 место с 24 очками. «Байер» благодаря исторической победе поднялся на 7 место, отставая от «баварцев» на 2 пункта.

    Бундеслига. 13 тур
    «Бавария» — «Байер» — 1:2
    Голы: 0:1 — 10 Бэйли, 1:1 — 34 Мюллер, 1:2 — 35 Бэйли«Бавария»: Нойер, Киммих, Алаба, Павар, Горетцка, Мартинес (Алькантара, 81), Перишич (Коман, 69), Дэвис, Гнабри, Левандовски, Мюллер (Коутиньо, 69)«Байер»: Градецки, Та, Бендер, Венделл (Синкгравен, 65), Бендер, Арангис (Демирбай, 80), Амири, Диаби, Баумгартлингер, Бэйли (Бельараби, 63), ФолландПредупреждения: Баумгартлингер (42), Бельараби (90), Бендер (90), Горетцка (90)Удаления: Та (81)
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