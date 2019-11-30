«Бавария» — «Байер»: счет 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
globallookpress.com
Хозяева пропустили первыми. На 10 минуте Фолланд отпасовал на Бэйли, который поразил цель и вывел гостей вперед.
На 34 минуте Левандовски сравнял счет, воспользовавшись ассистом Горецки. Правда равновесие держалось недолго. Спустя минуту та же связка «фармацевтов» организовала второй мяч, и первый тайм завершился победой «Байера».
Во втором тайме «Бавария» прижимала соперника к своим воротам. Центральный защитник гостей Та получил красную карточку за фол против Коутиньо. Однако «мюнхенцы» не смогли воспользоваться этим преимуществом.
«Бавария» занимает 4 место с 24 очками. «Байер» благодаря исторической победе поднялся на 7 место, отставая от «баварцев» на 2 пункта.
Бундеслига. 13 тур
«Бавария» — «Байер» — 1:2
Голы: 0:1 — 10 Бэйли, 1:1 — 34 Мюллер, 1:2 — 35 Бэйли«Бавария»: Нойер, Киммих, Алаба, Павар, Горетцка, Мартинес (Алькантара, 81), Перишич (Коман, 69), Дэвис, Гнабри, Левандовски, Мюллер (Коутиньо, 69)«Байер»: Градецки, Та, Бендер, Венделл (Синкгравен, 65), Бендер, Арангис (Демирбай, 80), Амири, Диаби, Баумгартлингер, Бэйли (Бельараби, 63), ФолландПредупреждения: Баумгартлингер (42), Бельараби (90), Бендер (90), Горетцка (90)Удаления: Та (81)