«Бавария» — «Байер»: счет 1:2, обзор голов

Мюнхенскаяпотеряла очки в поединке 13 тура немецкой Бундеслиги, уступив дома леверкузенскомусо счетом 1:2.

Хозяева пропустили первыми. На 10 минуте Фолланд отпасовал на Бэйли, который поразил цель и вывел гостей вперед.

На 34 минуте Левандовски сравнял счет, воспользовавшись ассистом Горецки. Правда равновесие держалось недолго. Спустя минуту та же связка «фармацевтов» организовала второй мяч, и первый тайм завершился победой «Байера».

Во втором тайме «Бавария» прижимала соперника к своим воротам. Центральный защитник гостей Та получил красную карточку за фол против Коутиньо. Однако «мюнхенцы» не смогли воспользоваться этим преимуществом.

«Бавария» занимает 4 место с 24 очками. «Байер» благодаря исторической победе поднялся на 7 место, отставая от «баварцев» на 2 пункта.